Пьяная девушка несколько раз ударила ножом отца

Ночью в больницу города Волжский в Волгоградской области поступил 55-летний мужчина с многочисленными ножевыми ранениями, передает портал novostivolgograda.ru. По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемую – ей оказалась 29-летняя дочь пострадавшего.
По версии следствия, тем вечером мужчина пришел в гости к девушке и, застав ее в пьяном виде, попытался образумить. Он заметил, что если она не бросит пить, то может лишиться прав на воспитание годовалого ребенка. В ответ девушка напала на родителя с кухонным ножом. В содеянном она созналась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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