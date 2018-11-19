В лесопарке в Казани нашли человеческие останки

В лесопосадке неподалеку от улицы Большая Крыловка в Кировском районе Казани местная жительница, выгуливающая собаку, обнаружила череп и фрагмент руки человека, передает портал inkazan.ru. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли поблизости другие фрагменты костей и одежды. Останки были направлены на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.
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