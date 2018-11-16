В больнице Уфы произошел взрыв

Днем 16 ноября во время технической проверки кислородной магистрали в 21-й больнице города Уфы произошел разрыв кислородной трубки диаметром три сантиметра, передает портал mkset.ru. К счастью, последующего горения удалось избежать. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Не потребовалась также эвакуация людей из здания. Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС. Больница продолжает работу в штатном режиме.
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