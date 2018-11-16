Мужчину и женщину убило током от батареи в квартире

В Чистополе два человека погибли от поражения электротоком. Как пишет inkazan.ru, ЧП произошло в квартире одного из домов по улице Академика Королева. Находясь в ванной комнате, мужчина взялся рукой за батарею отопления и получил удар током.

Мужчина закричал, тогда его супруга позвала соседку. Женщина прикоснулась к пострадавшему, и ее тоже ударило электротоком. Оба скончались до приезда скорой. Оказалось, что в квартире после ремонта остались оголенные провода.



