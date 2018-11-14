В Петербурге электричка сбила двух школьников

В 500 метрах от платформы в поселке Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга пригородный электропоезд сбил двух школьников 12 и 14 лет, передает телеканал "360". Сообщается, что дети гуляли по насыпи и не успели отойти перед приближающейся электричкой. Пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи пытаются спасти им жизни.
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