Задержанный за мелкое хулиганство заживо сварился в отделе полиции

В здании администрации поселка Андрюшкино в Якутии заживо сварился 47-летний местный житель, задержанный за мелкое хулиганство, сообщает Ura.ru. На ночь участковый приковал мужчину наручниками к батарее в кабинете и ушел.

По предварительным данным, оставшись в одиночестве в пустом здании, задержанный попытался освободиться и сорвал кран системы отопления. Из-за прорыва батареи он обварился кипятком и погиб. По факту произошедшего проводится проверка.

