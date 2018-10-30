Жительница Нижегородской области заказала убийство собственного сына

Следствие подозревает 52-летнюю жительницу Уренгойского района Нижегородской области в организации покушения на 32-летнего сына, передает телеканал "360". По данным обвинения, за это она предложила знакомому 150 тысяч рублей. Следы преступления злоумышленница хотела скрыть, обставив смерть сына как передозировку наркотиков.

"Исполнитель" обратился в полицию и согласился участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях. Он сообщил женщине, что выполнил заказ, и получил 75 тысяч рублей. После этого ее задержали. Расследование уголовного дела продолжается.