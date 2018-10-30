Под Псковом поймали напавшего на школьницу педофила

В Псковской области задержали педофила, который надругался над школьницей в подъезде жилого дома, сообщает FlashNord. Преступление произошло 25 октября.
Мужчина зашел в дом вместе с девочкой, возвращавшейся из школы, и совершил над ней действия сексуального характера. Вычислить и задержать преступника помог отец пострадавшего ребенка.
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