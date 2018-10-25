Волгоградку арестовали за контрабанду таблеток от ожирения

В Волгограде 31-летняя местная жительница удивилась, когда во время получения бандероли ее задержали полицейские. В почтовом отправлении находились таблетки, которые правоохранители тут же изъяли и направили на экспертизу.

Исследование показало, что в капсулах содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое запрещено к свободному обороту на территории России. В отношении волгоградки возбудили уголовное дело, передает novostivolgograda.ru.



