Волгоградку арестовали за контрабанду таблеток от ожирения

В Волгограде 31-летняя местная жительница удивилась, когда во время получения бандероли ее задержали полицейские. В почтовом отправлении находились таблетки, которые правоохранители тут же изъяли и направили на экспертизу.
Исследование показало, что в капсулах содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое запрещено к свободному обороту на территории России. В отношении волгоградки возбудили уголовное дело, передает novostivolgograda.ru.
Беременность жены принца Гарри может обернуться трагедией
13-летняя наследница решила не зависеть от балерины
Последний раз принц Луи появлялся на публике в июле
Музыкант поразил поклонников