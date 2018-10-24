Утопившую младенца россиянку отдали под суд

Во Фролово завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного сына.
Эксперты выяснили, что новорожденный был утоплен. Обвиняемая призналась, что на убийство сына ее "подтолкнули жизненные обстоятельства". Расследование уголовного дела завершено, передает novostivolgograda.ru.
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