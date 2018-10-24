В Ижевске пьяные граждане до смерти избили собутыльника

Правоохранители задержали двух жителей Ижевска. Их обвиняют в избиении до смерти своего собутыльника.
Сообщается, что после совместной выпивки мужчины поругались, а потом избили хозяина квартиры. Телесные повреждения оказались для пострадавшего смертельными. Тело убитого удалось обнаружить случайно. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, передает udm-info.ru.
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