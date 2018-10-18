На Урале задержали банду грабителей

В Екатеринбурге в суд передано дело грабителей и угонщиков машин, передает Ura.ru. Следствие установило два эпизода, к которым могут быть причастны подозреваемые.
В августе 2017 года в полицию обратился предприниматель. Он рассказал, что встретился с людьми для заключения сделки. В какой-то момент к нему подошли мужчины крепкого телосложения и стали угрожать ему и членам семьи. Бизнесмен лишился машины стоимостью 600 тысяч рублей.
Следующий эпизод произошел 28 января 2018 года. Мужчина выставил на продажу автомобиль Dodge Magnum за 400 тысяч рублей. Покупатель попросился за руль, а когда оказался там, в машину сели трое бандитов и просто уехали.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Вымогательство" и "Грабеж". Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Третий уже находился в СИЗО по подозрению в совершении другого преступления.
Звезды отреагировали на взрыв
Появились новые кадры трагедии в политехническом колледже
Девушка согласилась пройти обряд
Эксцентричная певица не сдержала эмоций