В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой

В Татарстане психически больной внук молодой человек убил своб бабушку. После этого злоумышленник выбежал на дорогу и был насмерть сбит автомобилем.
Сообщается, что тело 78-летней пенсионерки было обнаружено при тушении пожара в частном доме. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, передает inkazan.ru.
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