В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой

В Татарстане психически больной внук молодой человек убил своб бабушку. После этого злоумышленник выбежал на дорогу и был насмерть сбит автомобилем.

Сообщается, что тело 78-летней пенсионерки было обнаружено при тушении пожара в частном доме. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, передает inkazan.ru.