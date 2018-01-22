Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку

В городе Королев в Московской области задержали двух офицеров полиции. Их поймали на взятке.
По предварительным данным, вооруженные преступники заплатили стражам порядка 55 тысяч рублей. Сотрудники МВД закрыли глаза на наличие у злоумышленников огнестрельного оружия, и те отправились на ограбление магазина. По факту происшествия ведется расследование, передает сайт "Московский комсомолец".
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