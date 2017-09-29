Сорванная ветром крыша вокзала обрушилась на машину с людьми

Сильный ветер сорвал крышу железнодорожного вокзала в Феодосии, передает РИА ФАН. Конструкция обрушилась на автомобиль Peugeot Partner, в котором в тот момент находились водитель и пассажир. Освобождать людей спасателям пришлось при помощи гидравлического инструмента. Сообщается, что в медицинской помощи водитель и пассажир пострадавшего автомобиля не нуждаются.