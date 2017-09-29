Уралец зарезал четырех прохожих

В поселке Шамары в Свердловской области мужчина с ножом напал на прохожих. В результате ЧП погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, передает URA.RU.

По предварительным данным, резню устроил ранее судимый местный житель. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Преступник задержан.

