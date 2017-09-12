Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем

В Кемеровской области полицейские нашли пропавшую неделю назад 75-летнюю жительницу поселка Краснобродский. Все семь дней старушка плутала по тайге.

Как рассказали родственники пострадавшей, они вместе отправились за грибами в районе поселка Оселки. Когда настало время уезжать, пенсионерка из тайги не вышла. Самостоятельно найти ее родные не смогли.

Они написали заявление в полицию, которая организовала масштабные поиски с привлечением волонтеров и местных охотников. Спустя семь дней бабушку нашли. По словам обессиленной старушки, она слышала вертолет, шум поисковых отрядов и шла на него. Ее доставили в больницу с сильным переохлаждением и истощением.

"Она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, а чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью. По счастливой случайности животные не проявили агрессии", – сообщили в ГУ МВД.

"Ночные температуры по югу, центру региона были в пределах от +2 до +10 в разные дни. При этом самая холодная ночь была на 8 сентября, когда прогнозировались заморозки, и в некоторых районах температура была -4. Плюс были осадки", – сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре.

Отметим, что в регионе ведутся поиски еще четырех грибников, а с начала 2017 года полиция получила 63 подобных сообщения. Примечательно, что люди теряются из-за забавной особенности. Если человек не делает корректировку по ориентации в пространстве, он бродит по кругу, радиус которого колеблется в районе 3,5 километра. Зачастую, как показывает статистика, заблудившихся находят недалеко от выхода к населенному пункту.