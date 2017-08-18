Пенсионерка заняла 41 млн рублей и пропала

В Петербурге 63-летняя женщина заняла у 11 человек крупные суммы денег, после чего скрылась. Обманутые кредиторы обратились в полицию. Установлено, что общая сумма похищенного превысила 41 миллион рублей, передает Flashnord.
В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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