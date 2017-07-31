На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту

В селе Татарский Шебдас Рузаевского района Республики Мордовия 42-летний директор охотничьего магазина пришел на свадьбу и обстрелял из ружья невесту и гостей, сообщает "Газета.ru". Госпитализация потребовалась мужчине 1974 года рождения и двум девушкам 1994-го и 1996-го годов рождения. В полиции уточнили, что были ранены невеста, ее подруга и дядя жениха. Пострадавшая женщина 1963 года рождения, получив медицинскую помощь, отправилась домой.

Район был оцеплен полицейскими, жителей села эвакуировали. "В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы", – отметили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

