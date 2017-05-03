Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом

В селе Октябрьское Челябинской области произошел курьезный инцидент. Там 12-летний школьник избил 11-летнего одноклассника пойманным в лесу ежом.

Во время прогулки школьник нашел в лесу ежа и посадил его в авоську, чтобы унести с собой. По дороге подростку встретился одноклассник, с которым тот был в ссоре.

Хулиган решил отомстить оппоненту, используя ежа в качестве оружия. Он ударил младшего мальчика сумкой. Колючки пробили кожу школьника во многих местах. На покрасневшие раны обратила внимание мать пострадавшего. Женщина обратилась в больницу и в полицию.

Теперь мальчику предстоит трехмесячное лечение, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в отделе полиции Октябрьского района. Сейчас пострадавший ходит в школу, поскольку травмы ему учиться не мешают.

"Ранки не загноились, но, помимо обработки, потребуется длительное амбулаторное лечение", – говорит специалист по связям с общественностью Октябрьского ОМВД Ольга Больных. "Тяжесть телесных повреждений должна определить медицинская экспертиза". Мальчику поставили диагноз – множественные колотые раны левого бедра.

Сейчас по факту произошедшего ведется административное расследование. Матери дравшегося ежом школьника грозит штраф в размере до 500 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Решается вопрос о постановке ребенка на учет подразделением по делам несовершеннолетних.