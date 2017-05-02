В Забайкалье подросток подорвался на минном поле

В Могойтуйском районе Забайкальского края сотрудники Росгвардии обнаружили более 50 снарядов и четыре мины. Ранее там погиб при взрыве 11-летний мальчик.

ЧП случилось на чабанской стоянке в районе села Цаган-Ола. Подросток взорвался на мине утром 1 мая. По информации представителя регионального управления Следственного комитета Александра Шишкина, мальчика увезли в больницу, где он умер от полученных травм, пишет URA.RU.

Сотрудники Росгвардии проверили территорию и обнаружили минное поле, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Бабкину. Было найдено более 50 снарядов.

Количество боеприпасов уточняется. Место происшествия оцеплено, Минобороны ведет разминирование территории. Снаряд, на котором подорвался мальчик, мог попасть на стоянку с военного полигона, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия". Расследование продолжается.

В январе 2016 года аналогичная трагедия произошла в Ростовской области. Подросток попытался распилить снаряд времен Второй мировой войны, чтобы сдать его в качестве цветного металла. Однако патрон зенитной ракетной установки взорвался, и юноша потерял фаланги трех пальцев руки.