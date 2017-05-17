Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Водитель попытался скрыться от полицейских, но после продолжительной погони его удалось задержать на улице Толбухина, передает "Газета.ru".
После этого сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушитель не признал свою вину и заявил, что его возила по городу его собака. Полицейские не поверили в то, что пес действительно находился за рулем и составили на шутника протокол.
Отметим, что пьяные автолюбители способны на любые безумства, лишь бы избежать наказания за нарушение правил. Так, ранее сообщалось об инциденте, который устроил водитель в Вологде.
Полицейские попытались задержать мужчину за вождение в нетрезвом виде, однако тот схватил одного из инспекторов за руку и поехал. Несчастному полицейскому пришлось бежать за машиной злоумышленника около 400 метров, прежде чем он смог вырваться.
Затем пьяный водитель протаранил грузовик. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и составили на него три протокола об административном правонарушении.
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