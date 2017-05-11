Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора

Сотрудники ДПС в Вологде поймали пьяного водителя. Сначала нарушитель пытался уйти от погони, а затем устроил одному из инспекторов пробежку: он схватил служителя порядка за руку, когда тот попытался выдернуть ключи из замка зажигания и начал набирать скорость.

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