Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора
Инспектору пришлось преодолеть около 400 метров, прежде чем он смог вырваться. Затем пьяный водитель протаранил грузовик.
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и составили на него три протокола об административном правонарушении. Видео публикует управление МВД России по Вологодской области.
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