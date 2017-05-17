Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью

Шокирующий случай произошел в Татарстане. Семейная пара из Набережных Челнов под угрозой физической расправы принудила молодого человека вступить в интимную связь с их дочерью.

По данным источника в правоохранительных органах, преступление было совершено 5 мая на съемной квартире в новом районе Набережных Челнов. 40-летняя женщина и ее 36-летний муж заставили 23-летнего парня совершить половой акт с их 19-летней дочерью, сообщает "Казань".

Все происходящее злоумышленники сняли на видео, после чего начали вымогать у молодого человека 100 тысяч рублей, угрожая обнародовать порно в Сети. Что побудило супругов к такому поступку, не уточняется.

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство". Подозреваемый задержан, а его сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что подобный шантаж используется не только ради наживы, но и как вариант мести. Ранее сообщалось о жителе Свердловской области, который выложил в интернет видео секса с бывшей возлюбленной. Девушка обратилась в полицию, после чего мужчину привлекли к уголовной ответственности за распространение сведений, составляющих личную тайну, а также за распространение порнографии.