Пьяный ревнивец выбросил молодую любовницу из окна

Бригада скорой помощи доставила в городскую больницу в Воронеже 24-летнюю девушку с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Пациентка рассказала, что из окна третьего этажа ее выбросил 55-летний сожитель, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА ФАН. По предварительным данным, пара поссорилась на почве ревности. Мужчина обвинил свою молодую возлюбленную в том, что та ни разу не навестила его в больнице, а также заподозрил, что у нее появился более юный кавалер. Правоохранители задержали ревнивца. Он признался в совершении преступления. В отношении жителя Воронежа было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Отмечается, что ранее он уже отбывал наказание за насилие над женщинами.
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