Девушка избила жениха за отказ жениться

Настоящие латиноамериканские страсти разыгрались в китайском ресторане в подмосковном Пушикино. Романтичный вечер пары в День святого Валентина закончился скандалом и рукоприкладством.

Посетителям заведения удалось снять на видео бурные разборки, которые устроили 14 февраля влюбленные. Как видно на кадрах, сначала мужчина и его девушка что-то бурно обсуждают, сидя за столиком. Постепенно, конфликтная ситуация обостряется.

В разгар ссоры дама протягивает своему спутнику изящную черную коробочку. По словам очевидцев, в этот момент, она сделала возлюбленному предложение руки и сердца, однако тот его не принял, передает Life.ru.

Отказ настолько выводит девушку из себя, что она вскакивает и в порыве гнева обливает любимого холодной водой. После этого она избивает его кофтой и быстро уходит. Мужчина выбегает за обиженной возлюбленной следом. Неизвестно, помирились ли молодые люди после этого, но прошедший День святого Валентина они наверняка запомнят на всю жизнь.

Ранее сообщалось о другом неприятном инциденте, произошедшем в праздник влюбленных. Житель подмосковного Орехово-Зуева решил в этот день выразить неприязнь своей бывшей жене и сжечь ее машину.

Для этого он нанял своего знакомого, заплатив ему 30 тысяч рублей. За уничтожение автомобиля оба мужчины получили два года условно.