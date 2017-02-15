Девушка избила жениха за отказ жениться
Посетителям заведения удалось снять на видео бурные разборки, которые устроили 14 февраля влюбленные. Как видно на кадрах, сначала мужчина и его девушка что-то бурно обсуждают, сидя за столиком. Постепенно, конфликтная ситуация обостряется.
В разгар ссоры дама протягивает своему спутнику изящную черную коробочку. По словам очевидцев, в этот момент, она сделала возлюбленному предложение руки и сердца, однако тот его не принял, передает Life.ru.
Отказ настолько выводит девушку из себя, что она вскакивает и в порыве гнева обливает любимого холодной водой. После этого она избивает его кофтой и быстро уходит. Мужчина выбегает за обиженной возлюбленной следом. Неизвестно, помирились ли молодые люди после этого, но прошедший День святого Валентина они наверняка запомнят на всю жизнь.
Ранее сообщалось о другом неприятном инциденте, произошедшем в праздник влюбленных. Житель подмосковного Орехово-Зуева решил в этот день выразить неприязнь своей бывшей жене и сжечь ее машину.
Для этого он нанял своего знакомого, заплатив ему 30 тысяч рублей. За уничтожение автомобиля оба мужчины получили два года условно.
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