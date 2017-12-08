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Главврач больницы выставил голых покойников на мороз

Кадр из сериала "Игра престолов"
В морге омской городской больницы родственникам запрещают одевать трупы на территории учреждения. Глава медицинской службы изменил должностную инструкцию. 
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Об этом рассказал местный житель Виталий Зелев на своей странице в социальных сетях. "Родственники умершего приехали забрать тело для погребения в районе, за 100 километров от Омска. Они были без специализированной ритуальной службы. И какой у них был шок, когда им выдали голое тело родного им человека после патолого-анатомического вскрытия для самостоятельного одевания и укладывания в гроб", – возмущался мужчина.

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"В морге есть помещения, где ранее производилось облачение тел. Но после заведения уголовного дела в отношении некоторых работников морга администрация МСЧ-11 своим приказом запретила оказывать эту услугу. Выдача тела в голом виде является грубейшим нарушением санитарных, а главное - морально-этических норм", – считает омич.

По информации портала Life.ru, именно после возбуждения уголовного дела в отношении нескольких сотрудников больницы главврач учреждения изменил должностные инструкции. Следователи подозревают патологоанатомов больницы во взяточничестве. Якобы они брали деньги с сотрудников бюро ритуальных услуг за ускоренную работу.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, за мзду сотрудники патолого-анатомического отделения ГКБ №11 выдавали справки не в течение трех дней, как обычно, а в день обращения, передает сайт "Комсомольская правда". Сумма взятки, по версии силовиков, варьировалась от трех до семи тысяч рублей.

Главврач больницы Анна Лисичкина ответила омичам, которые возмущены новой практикой морга. "Ритуальные услуги мы не оказываем. И на вопрос, кто их должен делать, я ответила, что, несомненно, ритуальные агенты, а не работники медицинского учреждения. При выполнении своих должностных обязанностей сотрудники патолого-анатомического отделения руководствуются приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 года", – приводит слова Лисичкиной портал "СуперОмск".

Автор: Михаил Войцеховский8 декабря 2017, 16:42

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