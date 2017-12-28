В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв

Днем 28 декабря в поселке Садовом на окраине Екатеринбурга произошел взрыв. В результате случившегося начался пожар.

По предварительным данным, пострадал один человек, передает Russia Today со ссылкой на URA.RU. На месте ЧП работают экстренные службы. Вероятно, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.