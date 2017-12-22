Россияне устроили поножовщину в небе из-за вонючих носков

Вонючие носки стали причиной поножовщины с участием пассажиров авиалайнера. Дело закончилось госпитализацией немытого участника конфликта.

Пассажир направлявшегося в Калининград рейса решил устроиться покомфортнее и снял ботинки. Однако распространяемый им аромат застарелых носков не понравился соседям по салону. Наиболее активно свое негодование высказывал 54-летний мужчина из Светлогорска. Ссора началась продолжалась на протяжении всего полета.

Выяснять, кто лучше пахнет, мужчины продолжили после посадки на гостевой парковке. Житель Светлогорска достал нож и нанес оппоненту удар в область грудной клетки. Позже врачи диагностировали у 31-летнего калининградца проникающее ранение с повреждением сердца. Пострадавший пытался защититься от агрессора деревянным брусом с вбитыми в него гвоздями.

Раненый госпитализирован. В отношении борца за чистоту носков полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Идеалы могут стоить ему 10 лет лишения свободы, передает Ura.ru.

Как сообщалось ранее, авиадебоширов теперь могут не допустить к посадке в самолет. Установлена процедура их внесения в черный список. Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс Российской Федерации, закон вступит в силу с началом летних отпусков – 04.06.2018. Теперь перевозчик будет вправе отказать в заключении договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Внести таких пассажиров в реестр "авиадебоширов" возможно не позднее, чем через 30 дней после вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания или приговора суда. Правда, через год из списка их придется исключить. И перевозчик не сможет отказать дебоширу в посадке на борт, если из пункта отправления невозможно выбраться другим транспортом.