Получивший по лицу пассажир оказался мальчиком по вызову

Барселону 22-летний петербуржец оказался мальчиком по вызову. Под другим именем Виталик размещает свои анкеты на сайтах знакомств для гомосексуалистов.

Молодой человек не видит в своем занятии ничего зазорного. Он ничего не стесняется и называет свои расценки.

Он оказывает услуги эскорта, размещая свои анкеты на тематических сайтах Северной столицы, сообщает Life.ru. Парень подписывает свои сообщения другим именем. Судя по прейскуранту, Виталий оказывает разные услуги как женщинам, так и мужчинам. Среди них классический и оральный секс.

Как ранее писали Dni.Ru, молодой человек закурил в салоне лайнера в середине полета, а затем начал громко материться. Один из пассажиров ударом утихомирил разбушевавшегося юношу, который выкрикивал, что "русские люди – говно".

Позже 22-летний авиадебошир заявил, что ему очень стыдно за свой поступок и он раскаивается. Свидетели говорят, что он был пьян.

Пассажир подрался с авиадебоширом на рейсе Москва – Барселона



Бортпроводники никак не могли успокоить и усадить на место молодого человека pic.twitter.com/CF7A9uWWS9 — Москва 24 (@infomoscow24) 26 июля 2017 г.

Напомним, в июне Госдума приняла во втором чтении законопроект о черных списках авиапассажиров. В соответствии с документом, перевозчики смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Согласно поправкам, командир воздушного судна будет вправе передавать дебоширов правоохранительным органам, а авиакомпания сможет отказать в перевозке пассажиру, внесенному в черный список.