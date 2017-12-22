В Подольске из окна квартиры открыли стрельбу по людям

В подмосковном Подольске 23-летний мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. В результате пострадали два человека, передает "Газета.ru".

Как рассказали в полиции, ЧП произошло на улице Народной. Личность стрелка установлена, он задержан, сообщает "Подмосковье сегодня". При обыске в квартире злоумышленника была изъята пневматическая винтовка.