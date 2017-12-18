Семья с детьми отравилась газом на Урале

В частном доме в селе Туринская Слобода Свердловской области семья из семи человек вызвали скорую помощь, почувствовав резкое недомогание. "По предварительным данным, инцидент произошел из-за отравления бытовым газом", – цитирует URA.Ru представителя регионального управления Следственного комитета. Среди пострадавших было несколько детей. Всем им была оказана медицинская помощь. Жизни и здоровью отравившихся газом уральцев ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.