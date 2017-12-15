В Химках поймали владельца наркопритона

Полиция задержала жителя подмосковных Химок, который в своей квартире на улице Маяковского организовал притон для наркоманов, передает "Подмосковье сегодня". В жилище правоохранители задержали людей в состоянии наркотического опьянения, а во время осмотра помещений обнаружили использованные шприцы, стеклянные флаконы для изготовления наркотиков и сверток с героином. На организатора наркопритона было заведено уголовное дело.
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