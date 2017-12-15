На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 километра, передает Life.ru. Его шлейф распространился на 50 километров в сторону Кроноцкого залива. Сообщается, что населенных пунктов на пути пепла нет, а в окрестностях вулкана не было зарегистрировано ни одной туристической группы.