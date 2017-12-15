Девушка оторвала жителю Урала достоинство во время ссоры

В доме на улице Грибоедова в Сургуте между девушкой и ее парнем завязалась ссора. В итоге дама руками оторвала своему оппоненту мошонку, передает URA.Ru. Пользователи Сети задаются вопросом, насколько как надо разозлиться и какой силой обладать, чтобы такое провернуть, а также сочувствуют молодому человеку, лишившемуся столь важной части организма.

