В Челябинске инженер украл 260 школьных ноутбуков

Металлургический районный суд Челябинска приговорил инженера Ростелекома к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере десяти тысяч рублей, передает URA.Ru. Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2015 годы сотрудник телекоммуникационной компании установил в школах 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения за сдающими экзамен. Осенью 2016 года он по поддельным документам изъял всю технику якобы для технического обслуживания. На деле же все ноутбуки инженер отнес в ломбард. В марте 2017 года он получил еще 15 ноутбуков для подготовки школ к досрочному проведению экзаменов и также их похитил. А в апреле 2017 года вынес компьютеры из офиса собственной компании. Общий ущерб от действий инженера оценивается в почти пять миллионов рублей.

