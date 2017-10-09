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В Нижнем Новгороде экс-супруги делят мертвого кота через суд

Фото: GLOBAL LOOK press/P. Wegner
Жительница Нижнего Новгорода подала на бывшего мужа в суд из-за кота. Женщина отчаялась получить любимца обратно.
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Теперь она требует "вернуть кота из незаконного владения". "Женщина указала в обосновании иска, что ответчик удерживает питомца  против ее воли, как собственника животного, без каких-либо правовых оснований, и скорее всего не обеспечивает должного ухода за ним. В настоящее время супруги проживают отдельно, женщина неоднократно с декабря 2016 года обращалась к бывшему супругу, чтобы он вернул кота. Однако ответчик удерживает питомца, женщина обратилась в суд", –  сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

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Умер самый старый кот в мире

Кот, ставший причиной судебных разбирательств оценен женщиной в 10 тысяч рублей. Домашнему любимцу уже восемь лет, и он был куплен истцом еще до регистрации брака. Женщина назвала своего питомца просто "Кот". Недавно у него была диагностирована аллергия, в связи с чем животное, по словам истицы, нуждается в постоянном уходе и лечении.

Меж тем бывший муж заявил, что в декабре 2016 года кот породы "метис", о котором идет речь, умер естественной смертью. Об этом, как отметил мужчина, он многократно сообщал в суде. Дело в том, что это уже не первый иск его бывшей – раньше дело пытался решить мировой суд, передает Пятый канал.

Это не единственный подобный случай. В 2016 году житель Новосибирска через суд потребовал у бывшей сожительницы вернуть кота. Пара жила вместе какое-то время и на общие деньги приобрела двух пушистых мейн-кунов. Затем сожители расстались, молодой человек съехал из квартиры возлюбленной, а коты остались с ней. Посчитав, что в этом есть какая-то несправедливость, новосибирец обратился в суд, потребовав разделить совместно нажитое имущество, и отдать одного кота ему. При этом пояснил, что очень привязался именно к этому животному.

 В мировой практике также были прецеденты судебных войн за домашних питомцев. Обычный кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия. После двух лет жизни у одной хозяйки, домашний любимец решил "жить на два дома" – жил в одном доме а ночевал в другом.

Все шло хорошо, пока вторая, "ночная" хозяйка кота не решила переехать, забрав его с собой. После ссоры первая владелица подала заявление о краже, которое было удовлетворено: по решению прокурора карабинеры забрали кота у новой хозяйки и вернули его в старый дом.

Автор: Михаил Войцеховский9 октября 2017, 21:55

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