Умер самый старый кот в мире

Натмег умер в Англии, в Ньюкастле. Ветеринары не смогли спасти долгожителя, который попал в клинику с проблемами дыхательных путей. Во время операции у него случилась остановка сердца, сообщает РИА ФАН. Хозяева животного, пенсионеры Лиз и Йен Финлеи говорят, что их любимец забрал вместе с собой кусок их сердец.

"Мне кажется, что мое сердце вырвали из груди. Он был огромной частью нашей жизни и мы очень любили его", – говорит женщина. "Мне трудно передать словами, как сильно мы скучаем по нему, он оставил большую пустоту в нашей жизни, но мы чувствуем, что его душа по прежнему с нами", – добавляет ее муж. Пара взяла бродячего кота в дом в 1990 году, когда нашла его в своем саду. Уже тогда Натмегу было пять лет. В те времена он страдал от сильных гнойных абсцессов на шее. Чета Финлеев вылечила его и оставила у себя. "Он не был нашим питомцем, это мы были его людьми, и он это знал. Я думаю, что именно из-за этого он жил так долго", – считает Йен.

Very sad news - Nutmeg, the world's oldest cat, has died aged 32 (145 in cat years). Pictures by @CraigConnorNNP back in 2016 pic.twitter.com/eJY2fukMbj