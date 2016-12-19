Названа причина смерти отравившихся "Боярышником"

Причиной смерти нескольких десятков человек в Иркутске стал метиловый спирт, содержащийся в концентрате для принятия ванн "Боярышник". Из 57 граждан, доставленных в больницы после его употребления, скончался уже 48 человек.

По словам официального представителя Минздрава России Олега Салагая, состояние людей, находящихся в медучреждениях, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Для выяснения причин смерти отравившихся проведены токсикологические исследования.

Причиной смерти нескольких десятков людей стало отравление метиловым спиртом, передает ТАСС со ссылкой представителя Минздрава. Как сообщили в Росалкогольрегулировании, в состав средства для принятия ванн входил еще и антифриз. Тем же, кто сейчас находится в больницах, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам главврача больницы №8, куда доставили всех пострадавших, Жанны Есевой, многие умирали мгновенно. Те же, кого успели доставить к врачам, уже были в состоянии комы или острого токсического шока.

Примечательно, что наклейка на бутылке концентрата для ванн информировала, что средство произвела фирма из Санкт-Петербурга. Однако с 2008 года такой фирмы в этом городе нет.

В Иркутске оно распространялся через 200 торговых точек. Следователями уже задержано семеро торговцев и изъято больше двух тысяч бутылок по 0,25 миллилитров, хранившихся на их складе. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Иркутска принял решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. "Также в городе запретили продажу не сертифицированной непитьевой спиртосодержащей продукции до тех пор, пока не будет завершено разбирательство. Мы обклеиваем город объявления и ходим по квартирам, чтобы объяснить людям, что нельзя пить "Боярышник" и другие похожие вещества", -цитирует главу пресс-службы мэра Иркутска Игоря Наумкина "Московский Комсомолец".

По мнению президента Независимой наркологической гильдии, врача-нарколога Руслана Исаева, может быть две версии происшедшего. Первая – это нарушение технологии производства. "Во-вторых, изготовители этих средств тоже работают в рамках рынка, и они отбирают часть рынка у производителей алкоголя, в том числе в низкой ценовой категории… Поэтому не исключено, что это провокация изготовителей привычного нам алкоголя с целью привлечь внимание, ввести акцизы на данную продукцию и добиться определенного обременения этого рынка", – цитирует Исаева RT.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после трагедии "Боярышник" и подобную ему продукцию нужно исключить из розничной продажи или включить его в систему государственного контроля ЕГАИС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и Владимир Путин в курсе случившегося.