Жители Иркутска массово гибнут из-за "Боярышника"

В Иркутске десятки человек погибли в результате отравления косметическим средством "Боярышник". По предварительной информации, средство для принятия ванн содержало ядовитое вещество.

По последним данным, в результате употребления "Боярышника" 42 человека пострадали, а 25 погибли, передает ТАСС со ссылкой на данные Следственного комитета по региону. Правоохранители подозревают, что косметическое средство было контрафактным. По факту массового отравления и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

По предварительной информации, "Боярышник" содержал ядовитые вещества – метанол и антифриз. Об этом заявил руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

В районе, где проживали все жертвы косметического средства, был обнаружен нелегальный ликеро-водочный завод, передает Life.ru. "Из подпольного цеха по изготовлению контрафакта изъяты спиртосодержащие жидкости — бесцветные и с использованием красителей. Изъяли водочную продукцию с признаками подделки", – заявил источник в экстренных службах региона. Кроме того, полиция задержала двух продавцов спиртового концентрата.



Ранее сообщалось, что жители Ленинского района Иркутска были массово госпитализированы с отравлением после употребления средства для принятия ванн "Боярышник". Все пострадавшие принимали косметическое средство с 17 по 18 декабря. Отметим, этикетка продукта содержала предупреждение о том, что его нельзя пить.