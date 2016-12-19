Медведев и мэр Иркутска врезали по "Боярышнику"

Массовая гибель жителей Иркутска вследствие употребления косметического средства "Боярышник" вызвала широкий резонанс в обществе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей необходимо пресечь.

"Очевидно абсолютно, что помимо оказания медицинской помощи, мер, направленных на создание современных условий для жизни, для реабилитации, для формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя", – заявил Медведев на заседании правительства. Премьер-министр добавил, что подобные жидкости часто продаются через автоматы под видом лекарственных средств.



"Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов. Я даже сейчас не про конкретную ситуацию, а в целом", – цитирует Медведева РИА Новости.

Желание премьер-министра врезать по продаже спиртосодержащих веществ, подобных средству для принятия ванн "Боярышник", поддержали и власти Иркутска. Так, по факту трагедии в мэрии города прошло совещание, на котором вице-мэр Иван Носков поручил максимально информировать местных жителей об опасности употребления жидкостей такого рода.

К работе привлечены сотрудники администрации, опорных пунктов охраны порядка, управляющие компании, говорится на официальном сайте города Иркутска. Соответствующие листовки с предупреждающей информацией размещаются на информационных досках в подъездах жилых домов.

В Госдуме также предложили ужесточить борьбу с распространением суррогатных спиртных напитков. Так, зампред Комитета по охране здоровья Николай Говорин призвал поставить вопрос о приравнивании настойки боярышника к алкогольной продукции и повышении на нее акцизов, пишет Life.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутске 33 человека погибли и 54 пострадали в результате нецелевого использования средства для принятия ванн "Боярышник". По предварительной информации, данная жидкость была изготовлена нелегально и содержала ядовитые вещества – метанол и антифриз. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.