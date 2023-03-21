Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами

Балерина всея Руси – не из тех, кто прячет свою личную жизнь за замками. Артистка с огромным удовольствием рассказывает поклонникам обо всем: развлечениях, друзьях, домработницах и, конечно, воздыхателях. К слову, любовных похождений Анастасии Волочковой публика не видела давно.
С тех пор, как русская королева шпагатов разорвала отношения со своим женихом, свадьба с которым должна была состояться в Лапландии, мужчин рядом с ней не видно. За балериной волочится только женатый Никита Джигурда, но они, как известно, исключительно друзья. Но накануне в ее микроблоге появилась фотография, на которой она запечатлена с таинственным незнакомцем.
Он пристроился сзади к светской львице и положил руки в районе шеи, как бы сжав ее. Артистка в этот момент сбросила с себя одежду, но прикрылись покрывалом. Только благодаря подписи, становится ясно, что происходит в кадре. Анастасия Волочкова просто-напросто отдалась мужчине-массажисту по имени Евгений, всю себя посвятив процедуре.
Видимо, для того, чтобы посоветовать специалиста поклонникам, массаж проводился под камерами. И, судя по лицу балерины всея Руси, она осталась довольна!
"Евгений вновь приезжал ко мне подкорректировать зажимы в связках и суставах", – сообщила фанатам труженица Анастасия Волочкова.