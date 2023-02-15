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Среда 15 февраля

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Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир

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Домашнее насилие остается очень актуальной проблемой.

Даже в эпоху либерализации семейных отношений, пересмотра ценностей и постепенного отхода от патриархального общества домашнее насилие остается очень актуальной проблемой. Сегодня по всеми миру существует движение, целью которого является предотвращение трагедий. Активисты с символом в виде фиолетовой ленты обращаются к властям с требованием принятия специальных законов и создания общественных организацией для помощи жертвам.

На проблему домашнего насилия обращают внимания многие известные люди. Так, анонимный британский художник Бэнкси, снискавший мировую славу благодаря своим уникальным работам, также поддержал жертв домашнего насилия. 14 февраля, в День всех влюбленных он представил миру соответствующее граффити.

Об этом сообщает Пятый канал. К слову, в качестве "мольберта" для своего мурала автор выбрал совершенно неслучайный объект недвижимости. Семейная трагедия, потрясшая весь мир, изображена на белой стене маленького кирпичного дома. Так вот и случается часто: семейное гнездышко вместо домашнего тепла и уюта наполняется болью и скорбью.

На граффити изображена домохозяйка, пережившая зверские побои. Вероятно, в качестве наказания она убила своего супруга. На картине видны лишь мужские ноги, торчащие из холодильника. По замыслу автора, хотя бы в День Святого Валентина пары должны были вспомнить о семейных ценностях.

Увы, но домашнее насилие не редкость и для нашей страны. По данным телеканала "Царьград", следователи взяли под контроль трагедию в Кинешме, в результате которой погибла молодая женщина, а собранные для нее благотворительные средства уплыли в неизвестном направлении.

К слову, в скандалы с домашним насилием нередко попадают и известные люди. Так, полузащитника ФК "Сочи" Кристиана Нобоа подозревается в избиении своей девушки. Как отмечает RT, женщина стала жертвой домашнего насилия после того, как застала футболиста в постели с любовницами.

15 февраля 2023, 10:00
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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