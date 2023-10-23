Правила одни для всех: в России обновят закон о тишине

В России собираются обновит закон о тишине. В документе установят единое для всех жителей страны время, в которое будет запрещено шуметь, сообщает сайт VSE42.RU. Заниматься шумными работами запретят с 23:00 до 7:00. Пока же в каждом регионе свои правила о тишине, регламентированные местными законодательными актами, подчеркивает URA.RU. Эксперты говорят, что правила, которые в каждом регионе иные, вносят путаницу, поэтому пора создать единый закон о тишине.

"Вести Подмосковья" уточняют: в числе нововведений в данном законопроекте – выбор уполномоченных по дому среди собственников или представителей управляющих компаний. Эти люди будут фиксировать нарушение правил и передавать сообщения правоохранителям.