Станислав Киселев назвал переход на эскроу трамплином для развития стройотрасли

Переход российской строительной отрасли на новую схему финансирования долевого строительства в 2019 году стал эскроу-революцией, считает генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев.



Он отметил, что с переходом на эскроу стройотрасль демонстрирует рекордные объемы ввода жилья и внедряет новые технологии. Также он обратил внимание на решение проблемы обманутых дольщиков.

"И мы говорим отом, что отрасль подтверждает статус надежного драйвера российской экономики", – сказал гендиректор "КОРТРОС" в ходе пленарного заседания форума 100+TechnoBuild, сообщает пресс-служба ГК.

По данным ДОМ.РФ, по состоянию на август 2023 года на систему эскроу перешло 94% строящегося жилья. Это 96 миллионов квадратных метров недвижимости.

Новая схема финансирования долевого строительства начала действовать с 1 июля 2019 года. Теперь покупатели переводят деньги не девелоперу, а банку на специальный эскроу счет. Средства выдаются застройщику только после завершения строительства и выполнения обязательств перед дольщиками.

Группа компаний "КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.