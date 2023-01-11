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Квартиры в Москве за год подорожали на 7%

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Квартиры в Москве за год подорожали на 7%

Сильнее всего выросли цены в Хорошево-Мневниках.
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Средние цены в новостройках класса «комфорт» в Москве по итогам 2022 года выросли на 7%. По данному показателю столица заняла четырнадцатое место среди 16 крупнейших городов страны. Для сравнения, в Самаре годовой рост цен превысил 39%.

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Однако динамика цен в столичных районах крайне неоднородна. Самым подорожавшим за год районом стали Хорошево-Мневники на северо-западе города. Жилье класса "комфорт" здесь подорожало почти на 16% в годовом выражении, а средняя цена кв. м достигла 434 тыс. рублей.

Почти на 14% выросли средние цены в Печатниках на юго-востоке столицы, до 388 тыс. рублей за "квадрат".

Примерно на 6% подорожал кв. м в Кузьминках и Рязанском районе, до 288 тыс. и 311 тыс. рублей соответственно.

На 4-5% выросли средние цены на комфорт-класс в районах Войковский (до 390 тыс. рублей за кв. м), Богородское (375 тыс.), Алтуфьевский (247 тыс.) и Текстильщики (259 тыс. рублей).

Средняя цена "квадрата" в жилых комплексах комфорт-класса к концу года составила 287 тыс. рублей.

Активный рост цен в начале 2022 года замедлился ко второму полугодию. Снизившийся спрос вынудил девелоперов пойти на уступки покупателям и массово запустить скидочные кампании. В результате в декабре дисконты в некоторых новостройках достигли рекордных 35%. В 2023 году ожидается дальнейшая стагнация цен и даже некоторое снижение.

Автор: 11 января 2023, 02:35 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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