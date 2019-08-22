Победитель сочинской олимпиады продает подаренную властями квартиру

Спортсмен назначил за апартаменты цену в 12 миллионов рублей. Ее жилплощадь составляет 110 квадратных метров.
"В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла", – говорится в объявлении.
Кроме того, приятным бонусом является вид из окна на реку Неву, сообщает URA.RU.
Стоить отметить, что на цену влияет и то, что квартира расположена в элитном доме. Но по какой причине конькобежец решил ее продать, остается загадкой.
По данным сайта VSE42.RU, он не живет там уже больше года. Тем не менее, все это время спортсмен выгодно сдавал ее. Арендаторы платили Виктору по 50 тысяч рублей ежемесячно.
Напомним, сначала 33-летний Ан выступал за Южную Корею. В 2011 году он перешел в российскую сборную шорт-трекистов. На Олимпийских играх в 2014 году он завоевал четыре медали, три из них – золотые. Вскоре спортсмен решил завершить спортивную карьеру. В сентябре Виктор уехал из России.
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