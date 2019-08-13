Челябинец решил продать квартиру с помощью Тарантино

Житель Челябинска решил помочь теще продать квартиру, добавив к объявлению фотографии Квентина Тарантино. Сообщение в считаные часы стало вирусным, передает телеканал "360".
По словам Александра Кайнова, он использовал кадры визита американского режиссера в Кремль. "Люди начали с ним мемы делать. Решил проверить вирусный маркетинг. Сработало", – рассказал челябинец.
Сообщение с креативными снимками он разместил в соцсети Facebook. У поста уже 308 лайков и 69 репостов, а на самом сервисе объявлений количество просмотров доходит до 20 тысяч.
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