"Вы хотите воевать с Россией?": Путин пригрозил странам НАТО

Президент России Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона стали предложения России о гарантиях безопасности, на которые Москва в конце января получила невнятный ответ от США и НАТО. На пресс-конференции, состоявшейся после беседы глав двух государств, российский лидер в очередной раз напомнил, чего хочет Кремль.

По словам Путина, Россия продолжает настаивать на нерасширении НАТО на восток, по-прежнему призывает альянс отказаться от размещения ударных систем и вооружений возле российских границ и вернуться к условиям, согласованным в 1997 году.

Также глава государства объяснил, почему вступление Украины в эту военную организацию выйдет боком всей Европе. Политик обратил внимание, что в доктринальных документах Украины Россия является противником, а также не исключается возможность возвращения Крыма военным путем.

Из этого следует, что, если Незалежная присоединится к альянсу, произойдет военная конфронтация между РФ и НАТО, заметил Путин. Президент спросил: "Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!".

Ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского исполнять Минские соглашения. По словам российского лидера, Киев не сможет их избежать.