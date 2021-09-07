Американский политик хочет отключить свет в резиденции Путина

В резиденции президента России Владимира Путина нужно отключить электричество. Так считает экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер.

Крамер пояснил, что таким образом Вашингтон сможет продемонстрировать Москве свою жесткую позицию. Он напомнил, что на встрече с российским лидером в Женеве президент США Джо Байден говорил о технологических способностях страны реагировать на кибератаки и ему следует подтвердить свои слова именно таким способом, передаёт Ura.ru.